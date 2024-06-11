Танки Leopard 2 будут собирать в Норвегии

В Норвегии будут собирать немецкие танки Leopard 2. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, передает ТАСС.

«Я хотел бы поздравить KNDS Deutschland и RITEK, которые сегодня подписали соглашение, согласно которому впервые в истории танки будут собираться в Норвегии», — сказал Грам.

Он уточнил, что 37 из 54 танков, которые Норвегия заказала у немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann, будут собирать на заводе RITEK в городе Левангер.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В апреле министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам сообщил, что власти страны передадут Украине $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4. Он также заявил, что Норвегия ранее передала «восемь танков Leopard 2 A4 и машины обеспечения».

В мае сообщалось, что Украина отказалась от танков Leopard 1, которые ей передали Дания, Германия и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Норвегия увеличит помощь Украине.