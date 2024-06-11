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Военный эксперт: Украина создаст КАБы с помощью Запада и советских бомб

Военный эксперт Дандыкин: собрать КАБы Киеву поможет Запад из своих компонентов

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Разработать собственные корректируемые авиабомбы (КАБ) Украине поможет Запад, в том числе собирать их будут из западных компонентов, уверен капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Также важную роль в этой работе могут сыграть бомбы, оставшиеся на Украине со времен СССР, заявил он в беседе с 360.ru.

Составляющие всех украинских разработок, в том числе беспилотников, делаются с участием зарубежных специалистов из западных комплектующих, считает Дандыкин. КАБы, по его мнению, не станут исключением. Кроме того, до распада СССР на Украине были размещены три воздушные армии, поэтому там могли остаться «какие-то бомбы», добавил военный эксперт.

«Поэтому с помощью западников, систем управления и так далее они вполне могут это сделать», — предположил он.

Напомним, накануне стало известно о планах Украины испытать корректируемые авиабомбы. В ВСУ заявляли, что сейчас идут работы по переоборудованию и созданию своих управляемых авиабомб на базе обычных, и в этом деле присутствуют определенные конструктивные нюансы. Специалисты подчеркивали, что все необходимое для сборки этих средств поражения Украина будет получать из США.

Ранее сообщалось о нехватке у ВСУ снарядов и запасных стволов для артиллерии.

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