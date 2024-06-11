В ЛНР задержали гражданку Украины по подозрению в финансировании террористов

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали гражданку по подозрению в финансировании запрещенных в России террористических и экстремистских организаций «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Правый сектор» (организация запрещена в России). Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

По данным ведомства, в период с января по апрель 2024 года подозреваемая не менее десяти раз переводила деньги на банковские карты участникам запрещенных организаций.

Подозреваемую задержали в Старобельском районе при поддержке Росгвардии. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статьям «Финансирование терроризма» и «Финансирование экстремистской деятельности».

До этого в Крыму задержали члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана». По данным ТАСС, мужчине грозит от восьми до 15 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее суд Петербурга арестовал подозреваемого в попытке диверсии на аэродроме.