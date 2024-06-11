Российские солдаты с помощью FPV-дрона уничтожили в Запорожской области противников из Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые спрятались под сгоревшим танком Leopard. Об этом сообщил РИА Новости оператор беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным Молот.

Он пояснил, что противника ликвидировал расчет БПЛА 19-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» на Ореховском участке в Запорожской области. Боец вспоминает, как группа украинских солдат постоянно выходила на дорогу и поджидала, пока прилетят дроны, чтобы их расстреливать.

Молот добавил, что ВС РФ также ликвидировали опорный пункт противника.

До этого украинский военнопленный Кирилл Доценко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом попали в множество «мини-котлов». По его словам, во время наступления российских войск с украинской стороны отсутствовала какая-либо контрбатарейная борьба и поддержка тяжелой техники.

Ранее украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным.