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Российские войска разгромили ВСУ в поселке Новопокровское

«РВ»: бойцы группировки войск «Центр» разбили ВСУ в Новопокровском

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские бойцы группировки войск «Центр» разгромили противника в поселке Новопокровское. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Солдаты 228-го полка ворвались в расположенный за Авдеевкой поселок, выбили с позиций части Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли практически весь населенный пункт.

Противник, шокированный внезапной атакой уральских штурмовиков, был частично уничтожен, уцелевшие солдаты ВСУ бежали.

В настоящее время украинские войска пытаются контратаковать, идут ожесточенные бои.

До этого сообщалось, что российский разведывательно-ударный дрон «Русак» поразил американский бронетранспортер Stryker, стоимость которого превышает стоимость этого беспилотника в 1000 раз.

10 июня сообщалось, что ВС РФ под Харьковом ликвидировали одного из лидеров украинских националистов.

Ранее в Раде рассказали о четырехкратном росте темпов мобилизации.

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