Министр обороны Белоусов провел встречу с военкорами

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, которые занимаются освещением специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что беседа нового главы российского оборонного ведомства и военкоров носила конструктивный и откровенный характер. Также в сообщении говорится, что подобные встречи будут носить регулярный характер.

До этого Белоусов посетил госпиталь имени А.А. Вишневского, где ему рассказали, что с начала специальной военной операции врачи провели более 300 операций на сердце у военнослужащих. О проведенных операциях министру рассказал начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук. По его словам, спасти жизни бойцов удалось благодаря высокотехнологичному оборудованию гибридной операционной, все операции прошли успешно.

В настоящее время пациенты проходят реабилитационное лечение в других центрах. Многие из прооперированных военнослужащих уже вернулись в строй, уточнили в министерстве.

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