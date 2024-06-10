На Западе назвали ущерб, нанесенный украинской железной дороге

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что в результате российских ударов у украинской армии есть проблемы с железнодорожным сообщением, также многие электростанции выведены из строя.

«У украинцев почти ничего не осталось в плане железных дорог и электростанций», — поделился Макговерн.

Он назвал это «быстрым и яростным возмездием» — ответом на поставки Западом вооружений, включая ракеты ATACMS и Storm Shadow.

До этого снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу «Вышка» заявил, что Украина может потерять больше территорий на границе, которые могут перейти в «серую зону».

По его словам, вдоль границы с Россией может появиться «серая зона» шириной до 20 км внутрь Украины. Прошинский уточнил, что не верит в выход к границам 1991 года и даже к границам февраля 2022 года.

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