Reuters оценило риски применения Россией ядерного оружия

Агентство Reuters предположило, что использование Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) могло бы стать для Запада «ошеломляющим шоком», при этом не обязательно бы оно вызвало полномасштабную ядерную войну.

Так агентство прокомментировало новый этап учений, который начался в Белоруссии. Также подчеркивается, что «риск запуска цикла эскалации был бы огромным».

До этого министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что участие республики в совместных с Россией учениях ядерных сил — плановое — они не направлены на создание напряженности в регионе. Белоруссия принимает участие во втором этапе учений с нестратегическими ядерными силами ВС РФ, отметил он. Минск и Москва не проецируют военные угрозы на третьи страны или на кого-либо, добавил Хренин.

2 июня сообщалось, что военные Белоруссии успешно завершили полный цикл подготовки по использованию нестратегического ядерного оружия.

Ранее в США рассказали о возможности Вашингтона начать ядерную войну с Россией.