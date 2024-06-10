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Военэксперт раскрыл, как РФ может отреагировать на размещение F-16 за границей

Военэксперт Живов: ВС РФ придется наносить удары по авиабазам НАТО

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Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

Военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что истребители F-16, переданные Киеву западными странами, будут размещаться за пределами Украины. По словам эксперта, речь идет об авиабазах в Польше и Румынии.

«Если они спрячут их на территории НАТО, то это будет некий «казус белли»: чтобы уничтожать украинские самолеты, нам нужно наносить удары по территории стран НАТО», — сказал Живов.

Он добавил, что Вооруженным силам России придется предпринимать дополнительные усилия, чтобы противостоять возросшей угрозе с воздуха. При этом, по его словам, будут ли наноситься удары по объектам на территории Североатлантического альянса — вопрос открытый.

10 июня начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что несколько американских истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей.

Позднее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для ВС РФ, если будут участвовать в боевых вылетах.

Ранее российская авиация нанесла бомбовый удар по Нью-Йорку.

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