Военэксперт раскрыл, как РФ может отреагировать на размещение F-16 за границей

Военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что истребители F-16, переданные Киеву западными странами, будут размещаться за пределами Украины. По словам эксперта, речь идет об авиабазах в Польше и Румынии.

«Если они спрячут их на территории НАТО, то это будет некий «казус белли»: чтобы уничтожать украинские самолеты, нам нужно наносить удары по территории стран НАТО», — сказал Живов.

Он добавил, что Вооруженным силам России придется предпринимать дополнительные усилия, чтобы противостоять возросшей угрозе с воздуха. При этом, по его словам, будут ли наноситься удары по объектам на территории Североатлантического альянса — вопрос открытый.

10 июня начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что несколько американских истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей.

Позднее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для ВС РФ, если будут участвовать в боевых вылетах.

Ранее российская авиация нанесла бомбовый удар по Нью-Йорку.