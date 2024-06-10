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На Украине администратору Telegram-канала грозит восемь лет тюрьмы

На Украине администратору Telegram-канала грозит тюрьма за посты о мобилизации

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Andriy Andriyenko/AP

Администратора Telegram-канала, который предупреждал о проведении «мобилизационных мероприятий» в Винницкой области, обвиняют по статье препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает региональное управление Службы безопасности Украины (СБУ).

«СБУ предъявила обвинение администратору телеграм-канала, пытавшегося сорвать мобилизацию в Винницкой области», — следует из сообщения.

Отмечается, что обвиняемый — 30-летний житель города Хмельники, предупреждал о местах, где будет проводиться выдачи повесток в военкомат. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

До этого сообщалось, что на Украине многодетного мужчину мобилизовали прямо на вокзале закарпатского села Соловино, куда он приехал к семье на отдых. По данным журналистов, мужчину задержали в селе Солотвино, которое расположено около границы с Румынией. Его родственники рассказали, что он направлялся туда на семейный отдых. В военкомате мужчину обвинили в незаконном нахождении в приграничной зоне и задержали его буквально на выходе из вагона поезда.

Ранее на Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации.

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