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Экс-полковник СБУ Стариков рассказал, когда на Украине случится генеральное сражение

Экс-полковник СБУ Стариков: генеральное сражение будет в августе-сентябре

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Andriy Andriyenko/AP

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом), что главное сражение на Украине произойдет в августе-сентябре.

«Основная операция, стратегическая операция <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение, — это будет август-сентябрь», — поделился Стариков.

Он уточнил, что его прогноз основан на военном анализе. Стариков добавил, что аналогичного мнения придерживаются и политологи.

До этого президент Клуба военачальников России генерал армии Анатолий Куликов говорил, что США и их союзники исчерпали возможности обеспечивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием и боеприпасами.

Однако, он считает, что сейчас на перемирие идти нельзя, так как за следующие пять-десять лет Запад накопит новое вооружение, которое будет изготовлено на основе современных технологий. В результате, по его словам, может разгореться новый конфликт.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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