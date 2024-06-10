В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик «Голубь»

В России создали и успешно опробовали в ходе специальной военной операции на Украине дрон-бомбардировщик «Голубь». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя компании-разработчика.

По словам источника, дрон имеет сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 гранатометных выстрелов.

«Мы успешно опробовали его в зоне спецоперации, однажды «Голубь» просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна», — сказал собеседник агентства.

Еще одна особенность бомбардировщика заключается в сохранении «зрения» в момент, когда оператор беспилотника отвлекается на бомбометание. Представитель компании-разработчика отметил, что основная цель «Голубя» состоит в скоплении живой силы, дрон может распознавать пехоту противника.

«Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот БПЛА сбрасывает гранаты на пехоту», — пояснил представитель «Стратима» название дрона.

Он добавил, что «Голубя» доработали по итогам опытно-боевой эксплуатации, в данный момент готовится запуск его серийного производства.

До этого сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал бессистемное производство дронов в России.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».