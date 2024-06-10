В Белгородской области объявлен отбой ракетной опасности

В Белгородской области, в том числе в городе Белгороде объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

«Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский ГО (городской округ. — прим. ред.). Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Об объявлении ракетной области в Белгородской области незадолго до этого сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Утром 10 июня Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник.

Кроме того, британский телеканал Sky News информировал, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения Украиной боевой авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.