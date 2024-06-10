Беспилотник сбили в Белгородской области

Российские войска сбили украинский беспилотник в Белгородской области, он был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Попытка атаки была пресечена около 12:00 мск, отметили в ведомстве.

10 июня в пресс-службе правительства Ярославской области сообщали о предотвращении атаки украинского беспилотника на объекты инфраструктуры региона.

По данным Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в регионе при помощи трех беспилотников. После сбития силами ПВО беспилотники упали в районе трассы М8.

До этого в Минобороны сообщили о ночной работе сил ПВО в Брянской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.