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Беспилотник сбили в Белгородской области

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области

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РИА Новости

Российские войска сбили украинский беспилотник в Белгородской области, он был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Попытка атаки была пресечена около 12:00 мск, отметили в ведомстве.

10 июня в пресс-службе правительства Ярославской области сообщали о предотвращении атаки украинского беспилотника на объекты инфраструктуры региона.

По данным Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в регионе при помощи трех беспилотников. После сбития силами ПВО беспилотники упали в районе трассы М8.

До этого в Минобороны сообщили о ночной работе сил ПВО в Брянской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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