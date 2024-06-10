Российские военные за сутки сбили украинский самолет МИГ-29

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские военные в течение суток перехватили противокорабельную ракету «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре управляемые авиабомбы «Hammer»французского производства и JDAM американского производства, семь американских реактивных снарядов HIMARS производства и «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат ВСУ.



По данным ведомства, в общей сложности сего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 611 украинских самолетов, 276 вертолетов, 25514 дронов.

4 июня Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск РФ «Днепр» уничтожили самолет-штурмовик Су-25 и 75 военнослужащих ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Столкновения с двумя бригадами ВСУ произошли в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области.

Ранее в России объявили премию за сбитый самолет F-16.