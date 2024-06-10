ВС РФ поразили командный пункт бригады ВСУ тактической авиации ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Также были поражены полевой артиллерийский склад ВСУ и несколько пунктов размещения бойцов иносранног легиона ВСУ. Сообщается об ударах по противнику в 147 районах.

Перед этим российские самолеты Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ.

Экипажи самолетов осуществили бомбометание фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволило нанести точные удары, не входя в зону действия вражеских средств противовоздушной обороны. Были поражены командный пункт противника, а также его живая сила.

Экипажи, получив подтверждение о том, что все цели были поражены, успешно вернулись на аэродром базирования.

До этого российские истребители-бомбардировщики Су-34, используя авиационные бомбы с УМПК, уничтожили опорный пункт и военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе ответственности Восточной группировки войск.

Ранее армия России поразила ракетным ударом командный пункт ВСУ в Чернигове.