Североатлантический альянс поддержал разработку автономных боевых роботов немецкой компанией ARX Robotics. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, компания получила €9 млн, половину из этой суммы выделил Инновационный фонд НАТО (NIF).

«Распространение дешевых беспилотников в ходе украинского конфликта доказало, насколько важны роботы в сочетании с программным обеспечением искусственного интеллекта в современных конфликтах», — говорится в публикации.

До этого генеральный директор компании-разработчика «Гумич» Александр Гаврилов рассказал о создании универсальной гусеничной платформы «Импульс-М», оснащенной боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, совместно с госкорпорацией «Ростех».

По его словам, платформе можно найти гражданское применение из-за модульной конструкции и возможности быстрой конвертации под различные полезные нагрузки.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.