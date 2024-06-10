Украина планирует террористическую деятельность в отношении гражданских объектов на территории России. Об этом газете Daily Express заявил аналитик по вопросам обороны и безопасности Николас Драммонд.

По его словам, такие действия стоит ожидать от украинской стороны из-за поражений на фронте. Деятельность может включать в себя бомбардировку инфраструктуры и социальных объектов.

Аналитик отметил, что план вступит в силу в случае, если украинского президента Владимира Зеленского «не устроит навязанное Киеву мирное соглашение». Эксперт считает, что кампания будет гораздо более разрушительной, чем все, что видели на линии фронта.

7 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли сразу два удара по херсонскому селу Садовое. Первая атака была совершена с применением французской управляемой авиационной бомбы, а вторая — с использованием снаряда от американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По последним данным, в результате атаки ранения получили 37 человек. Из них удалось спасти только 15 жителей.

Ранее в Совете Федерации РФ пригрозили ВСУ местью за обстрел херсонского села Садовое.