Появились подробности атаки беспилотников на завод в Ярославской области

Вооруженные силы Украины пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области при помощи трех беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишет Mash, с 3:00 до 5:00 мск средства ПВО засекли их БПЛА на подлете к городу и уничтожили их. По его информации, пострадавших и разрушений нет.

Сбитые беспилотники упали в районе трассы М8. Движение на дороге перекрывали на время работы спецслужб.

Mash отмечает, что это уже четвертая атака на Ярославскую область со стороны ВСУ.

До этого в пресс-службе правительства региона сообщали о предотвращении атаки украинского беспилотника на объекты инфраструктуры Ярославской области.

Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны в ночь на 10 июня уничтожили и перехватили четыре беспилотника над Брянской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.