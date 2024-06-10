Украинские вооруженные силы в ходе действий по обороне востока Часова Яра потеряли более одной тыс. военных, при этом большая часть территории уже находится под контролем России. Об этом сообщил ТАССсоветник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались держать под огневым контролем эту территорию, пытались заходить и укрепиться», — отметил он, указав на то, что до начала активного наступления восток Часова Яра был так называемой серой зоной.

При этом Кимаковский констатировал, что оборона Киеву далась дорогой ценой, так как в результате армия Украины потеряла более тысячи солдат. «Разумеется, цифра эта примерная по итогам изучения средств объективного контроля», — добавил советник главы ДНР.

Кимаковский также рассказал об усилении давления на украинскую группировку на других частях города — на юге, юго-западе и юго-востоке.

«Сейчас эта территория (восток Часова Яра. — «Газета.Ru») практически полностью под контролем наших сил», — заключил он.

Часов Яр является одним из главных городов, за который ведутся бои в ДНР. Полковник Михаил Ходаренок заявлял, что его взятие станет крупным тактическим успехом Вооруженных сил России.

По его словам, Часов Яр остается важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны ВСУ на Донецком направлении.

Ранее депутат Водолацкий раскрыл, как скоро российские военные возьмут под контроль Часов Яр.