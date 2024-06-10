Стало известно о судьбе предоставленных Украине истребителей F-16

Несколько американских истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей. Об этом сообщил начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов, передает издание «Цензор».

По его словам, такое решение было принято для того, чтобы можно было постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, соответствующих количеству пилотов.

Самолеты разместят за границей в том числе для того, чтобы они не стали мишенями на украинских базах. Эти несколько истребителей станут резервом на случай проведения ремонтных работ и замены неисправных самолетов.

Кроме того, несколько самолетов будут использоваться за границей для обучения украинских пилотов.

Пока только четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители F-16.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол» в переводе с англ.) — американский сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Самолет способен оказывать огневую поддержку, подавлять средства противовоздушной обороны, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.