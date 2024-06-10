ВСУ атаковали ночью приграничные районы Курской области

В ночь на понедельник, 10 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по территории Курской области разными видами беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, украинские военные атаковали территорию региона дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером. В результате нападений повреждения зафиксировали на двух административных зданиях в городе Судже и поселке Коренево. Однако из людей никто не пострадал.

Накануне Смирнов сообщил, что в течение суток над приграничными районами Курской области уничтожили 15 украинских беспилотников. Он уточнил, что 15 БПЛА были «ликвидированы и обезврежены» с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

До этого ВСУ атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, повредив дом, коммерческое здание и автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, село Муром в Шебекинском городском округе подверглось повторной атаке ВСУ с применением двух дронов-камикадзе.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.