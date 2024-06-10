В Ярославской области предтвратили атаку беспилотника

В Ярославской области предотвращена атака украинского беспилотника на объекты инфраструктуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает РИА Новости.

Уточняется, что подразделения Минобороны РФ, силовые структуры и правительство Ярославской области совместно приняли меры по предотвращению атаки. В настоящее время принимаются все меры для обеспечения безопасности граждан.

В пресс-службе правительства региона отметили, что с указанными мерами связано утреннее перекрытие дороги М8 в Ярославской области. В соцсетях сообщалось о перекрытии выездов в сторону Москвы на участке от Ярославля до Ростова.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны в ночь на 10 июня уничтожили и перехватили четыре беспилотника над Брянской областью.

9 июня временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что в течение суток над приграничными районами Курской области уничтожили 15 украинских беспилотников. Он уточнял, что 15 БПЛА были «ликвидированы и обезврежены» с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее четыре населенных пункта в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона.