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В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины прозвучала воздушная тревога

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Global Look Press

В пяти областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский официальный ресурс для оповещения населения.

Власти объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях. Кроме того, тревога продолжает действовать и в Харьковской области.

Спустя некоторое время воздушная тревога в пяти регионах была отменена. В Харьковской области она продолжает действовать.

До этого сообщалось, что в украинском городе Сумы частично исчезло электричество.

9 июня украинские средства массовой информации сообщили, что в Харькове на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что над Часовым Яром поднят российский флаг.

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