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В США рассказали о заблуждении Запада в готовности к войне с Россией

Макгрегор: Запад не сможет воевать с Россией

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Dan Neal/U.S. Army

Экс-советник министра обороны США, отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что Запад ошибается, полагая, что сможет противостоять России в случае войны. Об этом сообщает YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive.

Макгрегор отметил, что западные страны не готовы к ведению боевых действий против России. Военные запасы на Западе уже в значительной степени исчерпаны. Кроме того, НАТО сильно зависит от очень небольшого числа уязвимых для российских ударов железнодорожных узлов и морских портов.

По словам полковника, армия США сейчас очень слаба, вооруженные силы европейских государств находятся в таком же плохом состоянии. Поэтому вооруженный конфликт с Россией будет трагедией для Североатлантического альянса, и Запад должен не допустить его.

До этого американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Соединенным Штатам следует держаться подальше от красных линий других государств, особенно России.

Ранее экс-советник Пентагона раскрыл действия России в случае атаки США.

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