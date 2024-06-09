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ВВС Израиля атаковали военные объекты «Хезболла» в Ливане

ЦАХАЛ: истребители ударили по военным строениям и объектам «Хезболла» в Ливане

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Ammar Awad/Reuters

Израильские истребители ударили по военным строениям и объектам ливанского шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее информации, удар был нанесен по военному строению движения в районе Шебаа.

«Одновременно в результате воздушных ударов были поражены еще два военных сооружения в районах Айтаруна и Маркабы, а также террористическая инфраструктура в районе Айтаруна и пусковая установка «Хезболлы» в районе Эт-Тири, которая использовалась для обстрела израильской территории», — заявили в ЦАХАЛ.

Там также рассказали, что израильская сторона «засекла террористов, вошедших в военное строение «Хезболлы» в районе Хулы на юге Ливана», после чего истребители ЦАХАЛ ударили по этому сооружению.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в воскресенье, 8 июня, «террористический отряд выпустил зенитные ракеты» по израильским истребителям, действовавшим над ливанской территорией. В пресс-службе отметили, что «никакой опасности» для военных самолетов «не было, о пострадавших не сообщалось». Там добавили, что «через несколько минут летательный аппарат» совершил удар и уничтожил этот отряд, «осуществлявший запуски [зенитных ракет] в районе Тира» в Ливане.

8 июня «Хезболла» заявила, что выпустила ракеты «Фалак-2» по командному центру на севере Израиля.

До этого сообщалось, что бойцы шиитского движения «Хезболла» атаковали позиции израильской армии в пограничных районах Верхней Галилеи. Они обстреляли артиллерийскую базу противника в Хирбет-Маере.

Ранее Нетаньяху назвал основные цели Израиля в секторе Газа.

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