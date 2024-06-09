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ОНТ: в Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали бомбы

В Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали бомбы

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Global Look Press

В Белоруссии задержаны школьники, которые делали и взрывали самодельные бомбы. Об этом сообщает белорусское издание ОНТ.

«В адрес КГБ Беларуси пришел запрос о помощи и содействии. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд Телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ (организация запрещена в России), которые буквально учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества», — следует из сообщения.

По данным ОНТ, школьники изготавливали бомбы в Могилеве и Витебске. Отмечается, что их было больше десяти.

До этого сообщалось, что на белорусских полигонах прошли летно-тактические учения между российской боевой авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и Военно-воздушными силами (ВВС) и средствами противовоздушной обороны (ПВО) армии Белоруссии. По данным оборонного ведомства РФ, экипажи отработали применение авиационных средств поражения по целям. Учения проводились в период с 27 по 31 мая.

Ранее в России начался первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия.

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