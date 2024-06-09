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Финляндия передала Украине новейшее вооружение

Yle: Финляндия отправила Украине некоторые из новейших образцов вооружения

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Shutterstock

Финляндия отправила на Украину некоторые из новейших образцов вооружения. Об этом сообщил представитель Сил обороны Финляндии Хейсканен, слова которого передает Yle.

По его словам, часть переданного оборудования настолько новая, что все еще находится на стадии разработки.

8 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей по поставкам Украине новых систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, некоторые поставки «сработают более оперативно», другая часть будет доставлена ближе к осени.

6 июня президент Финляндии Александер Стубб в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Хельсинки заявил, что страна не намерена отправлять своих военных на Украину.

Полковник ВС Соединенных Штатов в отставке Ларри Уилкерсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение в конфликте с Россией и «имеют астрономические потери».

Ранее в США раскрыли, когда в ЕС начнется хаос.

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