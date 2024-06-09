В Белом доме признали, что Киев уже бил по РФ оружием США

Киев уже воспользовался разрешением Вашингтона применять американское оружие для ударов по российской территории. Об этом в ходе интервью для телеканала CBS заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что Вашингтону не имело смысла отказывать Киеву в снятии запрета на ведение огня через границу. Именно поэтому глава государства решил удовлетворить просьбу Украины.

«Украинцы применили это разрешение на поле боя», — добавил чиновник.

30 мая газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ. Однако, по информации журналистов, речь идет об атаках на объекты «исключительно в районе Харькова».

На следующий день издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Вашингтоне рассказало, что Киев сможет атаковать объекты на российской территории при помощи американских ракетных систем GMLRS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Более того, украинским бойцам позволили использовать с этой целью различные артиллерийские системы.

7 июня официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США не смогут избежать ответственности за свои действия. В первую очередь это касается решения Вашингтона разрешить Киеву бить его оружием по российской территории.

Ранее солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Луганск при помощи американских ракет ATACMS.