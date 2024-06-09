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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали бойцы самообороны

Гладков: в Борисовском районе при атаке дрона пострадали трое бойцов самообороны

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Антон Вергун/РИА Новости

Украинский дрон атаковал Борисовский район Белгородской области, в результате чего пострадали трое бойцов местной самообороны. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены», — говорится в заявлении.

По словам главы субъекта, после атаки на место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Медики доставили пострадавших в городскую больницу №2 в Белгороде, сейчас им оказывают необходимую помощь.

Гладков уточнил, что врачи оценивают состояние раненых как стабильное. У двоих бойцов были диагностированы легкие травмы, при этом третий боец находится в состоянии средней степени тяжести.

«Желаю нашим бойцам как можно скорее выздороветь и вернуться к своим семьям», — подчеркнул губернатор региона.

9 июня глава Белгородской области заявил, что в настоящее время в больницах на лечении находятся более 30 местных жителей, получивших ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск. В городской больнице №2 в Белгороде помощь получают 16 человек, еще 17 граждан находятся в региональной клинической больнице Святителя Иоасафа.

Ранее четыре населенных пункта в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона.

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