Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле Херсонской области погиб мужчина

Сальдо: мужчина погиб при обстреле херсонского поселка Новая Маячка

close
100%
Reuters

При обстреле поселка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области погиб мужчина. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения», — написал Сальдо.

Он уточнил, что в результате обстрела со стороны ВСУ также пострадала женщина.

9 июня председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины подтягивают резервы в Запорожскую область на Ореховское и Васильевское направления, где российские войска продвигаются вперед.

Днем ранее стало известно, что четверо пострадавших от удара со стороны Украины по Садовому Херсонской области направлены на лечение в Крым.

До этого Сальдо сказал, что Украина во главе с президентом Владимиром Зеленским обязательно ответит за отданный в июне 2023 года преступный приказ разрушить Каховскую гидроэлектростанцию.

Ранее тело украинского уклониста было найдено на границе с Румынией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами