При обстреле поселка городского типа Новая Маячка Алешкинского округа Херсонской области погиб мужчина. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения», — написал Сальдо.

Он уточнил, что в результате обстрела со стороны ВСУ также пострадала женщина.

9 июня председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины подтягивают резервы в Запорожскую область на Ореховское и Васильевское направления, где российские войска продвигаются вперед.

Днем ранее стало известно, что четверо пострадавших от удара со стороны Украины по Садовому Херсонской области направлены на лечение в Крым.

До этого Сальдо сказал, что Украина во главе с президентом Владимиром Зеленским обязательно ответит за отданный в июне 2023 года преступный приказ разрушить Каховскую гидроэлектростанцию.

Ранее тело украинского уклониста было найдено на границе с Румынией.