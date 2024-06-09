В Херсонской области отменили ракетную опасность

В Херсонской области отменили режим ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Отбой ракетной опасности», — написал губернатор.

Незадолго до этого в Херсонской области объявили авиационную опасность. Оперативные службы были приведены в повышенную готовность.

Перед этим Сальдо заявлял, что российские военные группировки «Днепр» за сутки смогли уничтожить до 80 боевиков Вооруженных сил Украины и сбили 22 беспилотника.

Накануне Сальдо сообщал, что глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО) создается в Херсонской области для защиты от ракетных атак. По его словам, Украина даже не догадывается о строительстве этой системы ПВО.

Ранее российские войска продвинулись в Харьковской области.