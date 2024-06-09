Губернаторы двух регионов России объявили о ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности. Сигнал продлился 16 минут, с 14:15 до 14:31 мск.

Аналогичный сигнал запустили в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, который призвал укрыться в помещениях со сплошными стенами или спуститься в укрытия.

Незадолго до этого системы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Перед этим украинский БПЛА был сбит над Курской областью.

Ранее в регионе России во время прохождения ЕГЭ объявлялась ракетная опасность.