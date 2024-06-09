В городе с военным аэродромом в Полтавской области произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Миргороде в Полтавской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в населенном пункте расположен военный аэродром, а незадолго до того, как произошли взрывы, вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о запуске ракет ВС РФ в сторону Миргорода.

Утром 9 июня сообщалось о взрыве в Одессе. В этом время в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучали в Николаевской области, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в российском Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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