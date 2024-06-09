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Стало известно, почему ВСУ отступают из-под Часова Яра

Дандыкин: ВСУ отступают из-под Часова Яра из-за переброски сил под Харьков

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Reuters

Украинская армия отступает из Часова Яра из-за нехватки сил. Об этом сообщил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, слова которого передает «Лента.ру».

По его словам, ВСУ вынуждены были перебросить войска на Харьковское направление.

«Скорее всего, мы воспользовались этим обстоятельством. Скорее всего, наше массированное применение авиации, корректируемых бомб, артиллерии и частичное снятие соединений на другое направление сказывается на этих событиях», — сказал он.

3 июня бойцы подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины под Часовым Яром.

31 мая британский эксперт Александр Меркурис сказал, что бойцы ВС Украины оказались в ловушке в Волчанске и Часове Яре. Меркурис предположил, что ВСУ заперты сразу в двух городах, они окружены. По словам эксперта, Вооруженные силы России взяли врага в котел. Он заявил, что в Волчанске и Часове Яре украинские войска отрезаны от снабжения.

Ранее в минобороны Украины назвали число служащих в ВСУ женщин.

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