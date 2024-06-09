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ГУР показало кадры участия иностранных наемников в боях за Артемовск

ГУР Украины показало кадры участия иностранных наемников ВСУ в боях за Артемовск

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

ГУР минобороны Украины опубликовало фильм об иностранных наемниках, которые воюют против ВС РФ в составе Иностранного легиона ВСУ. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах, которые были сняты в Артемовске весной 2023 года, видно, как подразделение иностранцев попадает под удар минометов и артиллерии и спешно покидает обстреливаемые позиции.

Днем 8 мая военнопленный из Колумбии Анхель Карденас Монтилла сообщил, что приехал на Украину для «охраны зданий», но попал на передовую.

Днем ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Добряк» притворился украинским бойцом, благодаря чему ликвидировал троих наемников из Грузии.

6 июня бывший глава Генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро заявил, что в случае отправки французских инструкторов в зону боевых действий на Украине они станут целями для ударов России.

4 июня в Верховном суде ДНР сегодня заочно огласили приговор объявленному в международный розыск гражданину Великобритании, воевавшему на стороне ВСУ.

Ранее российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ.

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