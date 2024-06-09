Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки отступить из Часова Яра.

«К исходу минувших суток противник признал потерю большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре», — сообщил Котенок.

По его словам, бойцы ВСУ отошли на западные рубежи в черте города.

Также он утверждает, что многие украинские военные переброшены из данного места на Харьковское направление, а оставшейся живой силы не хватает для удержания кварталов Часова Яра.

До этого сообщалось, что бойцы подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины под Часовым Яром. Об этом сообщает министерство обороны России. Отмечается, что российские десантники с воздуха вскрыли оборону, основные опорные пункты и огневые средства противника.

Ранее стало известно, где Россия может прорвать фронт.