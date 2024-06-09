Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор рассказал о попытках ВСУ отступить из Часова Яра

Военкор Котенок сообщил о попытках украинских военных отступить из Часова Яра

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки отступить из Часова Яра.

«К исходу минувших суток противник признал потерю большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре», — сообщил Котенок.

По его словам, бойцы ВСУ отошли на западные рубежи в черте города.

Также он утверждает, что многие украинские военные переброшены из данного места на Харьковское направление, а оставшейся живой силы не хватает для удержания кварталов Часова Яра.

До этого сообщалось, что бойцы подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины под Часовым Яром. Об этом сообщает министерство обороны России. Отмечается, что российские десантники с воздуха вскрыли оборону, основные опорные пункты и огневые средства противника.

Ранее стало известно, где Россия может прорвать фронт.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами