Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные снова атаковали Горловку с помощью дронов

ВСУ снова сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Горловку

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские войска вновь сбросили на Горловку взрывоопасные предметы с беспилотников. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БпЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака была произведена в 08:55 мск.

Утром 5 июня ВСУ сбросили боеприпас в Калининском районе города Горловка с беспилотника. Снаряд в Калининском районе города был сброшен рядом с заправочной станцией в жилом массиве «Солнечный». Люди не пострадали, однако повреждения получил автобус.

За минувшие сутки ВСУ выпустили более 50 снарядов по мирным кварталам в ДНР. Всего было произведено 23 обстрела, из которых 12 — на Донецком направлении, 10 — на Горловском направлении и еще один — на Ясиноватском.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами