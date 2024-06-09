Украинские военные снова атаковали Горловку с помощью дронов

Украинские войска вновь сбросили на Горловку взрывоопасные предметы с беспилотников. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БпЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака была произведена в 08:55 мск.

Утром 5 июня ВСУ сбросили боеприпас в Калининском районе города Горловка с беспилотника. Снаряд в Калининском районе города был сброшен рядом с заправочной станцией в жилом массиве «Солнечный». Люди не пострадали, однако повреждения получил автобус.

За минувшие сутки ВСУ выпустили более 50 снарядов по мирным кварталам в ДНР. Всего было произведено 23 обстрела, из которых 12 — на Донецком направлении, 10 — на Горловском направлении и еще один — на Ясиноватском.

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