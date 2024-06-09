Минобороны показало кадры уничтожения беспилотника ВСУ российскими летчиками

Российский истребитель Су-30СМ подбил украинский беспилотник в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, где действуют солдаты группировки «Восток». Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

На видео экипаж самолета взлетает, поражает цель, а затем осуществляет приземление. Уточняется, что, помимо уничтожения беспилотника, летчики также произвели патрулирование и прикрыли самолеты, наносившие удары по объектам вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 июня Минобороны сообщило также, что подразделения артиллерии танковой армии западной группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинских минометчиков, которые били по позициям ВС РФ в зоне проведения СВО.

По данным ведомства, минометный расчет ВСУ бил по российским войскам, находясь в лесу. Его обнаружили разведчики, после чего по минометчикам нанесли удар из расчета МТ-12 «Рапира». В результате этого огневая позиция украинцев была уничтожена.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 украинских БПЛА над семью регионами России.