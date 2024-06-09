Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны показало кадры уничтожения беспилотника ВСУ российскими летчиками

Минобороны опубликовало видео уничтожения дрона ВСУ российским Су-30СМ

Российский истребитель Су-30СМ подбил украинский беспилотник в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, где действуют солдаты группировки «Восток». Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

На видео экипаж самолета взлетает, поражает цель, а затем осуществляет приземление. Уточняется, что, помимо уничтожения беспилотника, летчики также произвели патрулирование и прикрыли самолеты, наносившие удары по объектам вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 июня Минобороны сообщило также, что подразделения артиллерии танковой армии западной группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинских минометчиков, которые били по позициям ВС РФ в зоне проведения СВО.

По данным ведомства, минометный расчет ВСУ бил по российским войскам, находясь в лесу. Его обнаружили разведчики, после чего по минометчикам нанесли удар из расчета МТ-12 «Рапира». В результате этого огневая позиция украинцев была уничтожена.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 украинских БПЛА над семью регионами России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами