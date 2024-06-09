Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что был сбит дрон самолетного типа. Отмечается, что при помощи него ВСУ собирались совершить террористическую атаку на российский объект.

8 июня украинские войска в течение дня атаковали приграничные районы Курской области, российские военнослужащие уничтожили 15 беспилотных летательных аппарата противника.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе были зафиксированы рядом с селом Гордеевка, деревнями Успеновка и Викторовка Кореневского района, поселком Теткино и деревней Елизаветовки Глушковского района, селом Горналь Суджанского района, селом Локоть Рыльского района.

По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, в течение дня ВСУ обстреливали пункт пропуска «Теткино», четыре населенных пункта Глушковского района, одно село и две деревни Кореневского района, село и хутор Суджанского района. Он отметил, что в результате атак никто из мирного населения не пострадал.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Северную Осетию.