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Названа причина, по которой Украина не стала нападать на Приднестровье

Додон: Киев не напал на Приднестровье, потому что де-юре это часть Молдавии

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ИА «Новости Приднестровья»

Украинские власти не решились атаковать Приднестровье, потому что юридически регион является частью молдавского государства, считает экс-президент Молдавии Игорь Додон. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости.

»Украина еще не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де-юре в международном плане — часть Республики Молдова», — сказал бывший президент страны.

Он отметил, что неоднократно беседовал с главой Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским и объяснял ему, что нахождение в составе Молдавии — единственная гарантия безопасности для ПМР.

Додон считает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) бы непременно напали на регион после начала российской специальной военной операции (СВО), однако в текущих реалиях им нужно согласие Кишинева.

Бывший президент Молдавии также прокомментировал политику нынешних властей по отношению к Гагаузии. По его словам, официальный Кишинев делает все возможное, чтобы урезать права региона и блокировать его экономически, и «это очень-очень опасно».

Ранее Додон допустил махинации на выборах со стороны Майи Санду.

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