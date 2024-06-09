В Аденском заливе начался пожар на судне

В Аденском заливе после попадания ракеты загорелось судно. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в своем аккаунте в соцсети X.

По данным британского центра, судно находится в 70 морских милях к юго-западу от йеменского города Аден.

Отмечается, что в настоящее время идет оценка полученных судном повреждений. Капитан сообщил, что судно направляется в порт, пострадавших в результате ракетной атаки нет.

До этого Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщало о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена.

25 апреля также сообщалось, что неизвестные напали на судно в акватории Аденского залива.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.