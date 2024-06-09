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На Украине будут рассылать электронные направления на военно-врачебную комиссию

На Украины сообщили о планах рассылать электронные направления на ВВК

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Алексей Куденко/РИА Новости

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телеканала «Общественное», что планируется рассылать направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) на Украине, в том числе в электронном виде через уже действующее приложение «Резерв+».

Об этом она заявила, отвечая на вопрос о том, нужно ли идти в военкоматы для повторного прохождения ВВК тем, кто ограниченно годен к военной службе, так как эту категорию годности на Украине отменили в мае.

«Мы сейчас работаем, рассматриваем и анализируем, чтобы для получения направления на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, аналог военкоматов на Украине. — «Газета.Ru»)», — сказала она.

Черногоренко отметила, что пока еще нет технической возможности для рассылки электронных направлений на комиссию.

15 апреля сообщалось, что на Украине начнется прохождение повторных медосмотров «ограниченно годных».

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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