В США рассказали о возможности Вашингтона начать ядерную войну с Россией

США не начнут ядерную войну против России. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Аналитик подчеркнул, что американцы при президентстве Дональда Трампа так не рискнули нанести удар по Северной Корее, несмотря на то, что ее ядерный потенциал и средства доставки значительно слабее и ограниченнее. Он отметил, что в Белом доме также не приветствовали вероятность нанесения ядерного удара по Ирану.

«Они не развязывали ядерные войны против государств, имеющих незначительные запасы ядерного оружия и средств доставки, так зачем Штатам предпринимать что-то настолько рискованное, как обстрел РФ ракетами. США этого не сделают», — считает эксперт.

7 июня специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди сообщил, что американский президент Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Соединенными Штатами ядерного оружия.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.