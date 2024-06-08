В Австрии указали на пересечение красной линии Западом в отношениях с РФ

Разрешение США, Франции и Германии наносить удары оружием западных стран по территории России стало пересечением красной линии. Об этом заявила глава министерства обороны Австрии Клаудиа Таннер в интервью газете Die Presse.

«Поэтому я очень рада разъяснению генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину», — добавила она.

До этого премьер-министр Словакии Фицо заявил, что согласие некоторых западных стран с тем, чтобы Украина использовала их оружие по объектам на территории России, свидетельствует о желании обострить конфликт. Он подчеркнул, что Словакия в подобные авантюры втянута не будет.

31 мая госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не смогут избежать ответственности за разрешение Киеву наносить удары по территории России американским оружием.

Ранее Путин предупредил об ответе на поставки Западом дальнобойного оружия Украине.