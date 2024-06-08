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КНДР снова отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею

Yonhap: КНДР отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею

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Yonhap/Reuters

КНДР в субботу, 8 июня, снова направила воздушные шары с мусором в Южную Корею. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Накануне, как сообщает агентство, с территории Южной Кореи (острова Гангхва недалеко от границы) были запущены десять больших воздушных шаров, на которых было около 200 тысяч листовок с критикой лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, в воздушные шары были вложены USB-накопители с речью президента Юн Сок Ель и посланиями сенаторов и конгрессменов США, адресованными северокорейской аудитории.

6 июня южнокорейские активисты отправили в КНДР воздушные шары с k-pop и популярными фильмами на USB-накопителях в ответ на прилетевшие к ним шары с мусором.

«Обмен» воздушными шарами между КНДР и Южной Кореей до этого привел к решению приостановить действие пакта о снижении напряженности от 2018 года «до тех пор, пока не будет восстановлено взаимное доверие между Югом и Севером».

Ранее сообщалось. что в Японии создадут комиссию по вопросам неопознанных воздушных явлений.

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