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Макрона и «его дружков» обвинили в разжигании третьей мировой войны

Политик Филиппо призвал остановить отправку западных инструкторов на Украину

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Alexis Sciard/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением о желании «завершить создание коалиции» стран, готовых отправить военных инструкторов на Украину, разжигает третью мировую войну. Об этом на своей странице в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Коалиция «будет завершена в ближайшие дни»! Он и его дружки из ЕС и НАТО спешат к третьей мировой войне! Полное безумие!» — написал он, призвав остановить эскалацию конфликта.

7 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада вплотную подошли к точке невозврата в украинском конфликте, который может привести к их прямому военному столкновению с Россией.

В этот же день Эммануэль Макрон преподнес сюрприз, анонсировав передачу французских истребителей Mirage 2000-5 Украине во время мероприятий по случаю празднования годовщины высадки в Нормандии.

До этого стало известно, что Макрон в ходе состоявшегося недавно телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил отправить военных инструкторов стран Запада на территорию Украины, однако американский лидер отверг эту идею.

Ранее сенатор Алексей Пушков обвинил Макрона в «поджигании» возможной войны между НАТО и Россией.

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