Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар артиллерией по Энергодару в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной».

Отмечается, что удар был зафиксирован в центре города в районе городской администрации. Информации о пострадавших не поступало, о разрушениях информация уточняется.

Утром 7 июня Луганск в Луганской народной республике (ЛНР) подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Как рассказала пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, военнослужащие ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО). Несмотря на это, в Луганске произошли несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд. Всего пострадали 60 человек.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обстрел Луганска со стороны ВСУ.