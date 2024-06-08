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ВС РФ уничтожили Abrams и Bradley под Авдеевкой

МО РФ показало кадры уничтожения танка Abrams и БМП Bradley ВСУ под Авдеевкой

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили танк Abrams и БМП Bradley производства Соединенных Штатов под Авдеевкой. Видео, предоставленное Минобороны, опубликовало РИА Новости.

Военнослужащие группировки войск «Центр» подбили Abrams высокоточным снарядом «Краснополь», выпущенным из самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции. БМП был уничтожен беспилотником.

Днем 8 мая российский БТР-82А с десантом и БМП Bradley, переданный Вооруженным силам Украины, провели дуэль в районе Очеретино в ДНР.

В этот же день британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВС РФ уничтожают военную технику производства США на Украине в таких количествах, что это уже стало обыденностью.

В субботу также сообщалось, что российские подразделения группировки «Центр» уничтожили танк M1 Abrams высокоточным снарядом «Краснополь» на Авдеевском направлении.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число уничтоженных за сутки безэкипажных катеров ВСУ.

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Операция на Украине
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