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Глава ФОМС раскрыл, сколько времени проходит медреабилитация участников СВО

Глава ФОМС: участники спецоперации могут проходить медреабилитацию без ограничений по времени

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бойцы специальной военной операции (СВО) могут проходить медицинскую реабилитацию в рамках ОМС столько времени, сколько потребуется для полного восстановления или лечения. Об этом сообщил глава ФОМС Илья Баланин, пишет ТАСС.

«Оказанию медпомощи участникам СВО и членам их семей в программе госгарантий уделено отдельное внимание», — отметил он.

Баланин отметил, что для участников СВО также открыты кабинеты медико-психологического консультирования, где, помимо консультации, можно получить направление на дальнейшее обследование и лечение.

До этого спикер госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что выдача автомобилей с ручным управлением для ветеранов специальной военной операции (СВО), лишившимся ног и не имеющим возможности поставить протез, стартует с 1 июня.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявлял, что в июне вступит в силу закон о выдаче участникам спецоперации автомобилей.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать российские школы в честь ветеранов СВО.

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